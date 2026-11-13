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Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi

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Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Haber Videosunu İzle
Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir okul servisinde yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Erkek bir öğrencinin 15 yaşındaki kız öğrenciyi defalarca yumruklayıp tekmelediği anlar kameraya yansıdı. Saldırı sırasında diğer öğrencilerin ve servis görevlilerinin müdahale etmemesi ve gülerek izlemesi dikkat çekerken, darbedilen kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından okul yönetimi soruşturma başlattı.

  • Ohio eyaletinin Youngstown kentinde Mahoning Valley Community School öğrencilerini taşıyan okul servisinde erkek bir öğrenci, 10. sınıftaki 15 yaşındaki kız öğrenciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.
  • Boardman Yerel Okul Bölgesi, servis aracının yol çalışması nedeniyle hemen güvenli şekilde durdurulamadığını, servis personelinin soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
  • Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız öğrenci yaralarının kontrolü için hastaneye götürüldü; saldırgan öğrenciye uygulanan adli veya disiplin yaptırımı henüz netleşmedi.

Ohio eyaletinin Youngstown kentinde, Mahoning Valley Community School öğrencilerini taşıyan okul servisinde korkunç bir olay yaşandı. Erkek bir öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle 10. sınıfta eğitim gören 15 yaşındaki kız öğrenciye saldırdı.

Ortaya çıkan görüntülerde erkek öğrencinin genç kıza art arda yumruk attığı ve tekmelediği görüldü. Saldırıya uğrayan kız öğrenci kendisini korumaya çalışırken serviste bulunanların müdahale etmemesi tepki çekti.

SERVİS GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETMEDİ

Olayın en çok tartışılan yönlerinden biri de servis şoförü ve görevlinin saldırı sırasında harekete geçmemesi oldu.

Boardman Yerel Okul Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, servis aracının olay sırasında yol çalışmasının bulunduğu bir bölgeden geçtiği, bu nedenle şoförün aracı hemen güvenli şekilde durduramadığı belirtildi. Açıklamada, aracın kısa süre sonra durdurulduğu ifade edildi. Serviste görevli personelin ise soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

15 YAŞINDAKİ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız öğrenci, yaralarının kontrol edilmesi amacıyla hastaneye götürüldü. Genç kızın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından okul yönetiminin aileyi zamanında bilgilendirmediği iddiası da tartışmalara neden oldu.

AİLESİNDEN TEPKİ: TAM BİR BAŞARISIZLIK

Genç kızın üvey babası, yerel basına yaptığı açıklamada olayın kendilerine geç bildirildiğini belirterek okul yönetimine tepki gösterdi.

Yaşananları ancak daha sonra öğrendiklerini söyleyen üvey baba, “Bu, iletişim ve koruma açısından tam bir başarısızlık. Söyleyecek söz bulamıyorum” ifadelerini kullandı. Aile, kızlarının okul servisinde korunamadığını ve olayın ardından yeterince bilgilendirilmediklerini savundu.

OKUL YÖNETİMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Boardman Yerel Okul Bölgesi, olay sırasında servis şoförü ve görevlinin gerekli prosedürlere uyup uymadığının araştırıldığını açıkladı.

Serviste yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme sürerken saldırıyı gerçekleştiren öğrenci hakkında herhangi bir adli veya disiplin yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı henüz netleşmedi.

Öte yandan Youngstown polisi, aynı okulun öğrencilerini taşıyan bir serviste 9 Kasım'da yaşanan başka bir kavga hakkında da inceleme yürütüyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, söz konusu kavganın görüntülerinin olayla bağlantısı henüz bağımsız olarak doğrulanamadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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