Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

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Gazze Şeridi'nde yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan çiftin düğün günü faciaya dönüştü. İsrail ordusunun düğün mekânının önünde bekleyen gelin arabasını hedef alması sonucu, damadın yakın arkadaşı olan 26 yaşındaki Neşet Fuad Avvad hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan damat Muhammed Ebu Sancargi, arkadaşının ölümüne tanıklık ettiğini anlatarak yaşadığı acıyı dile getirdi.

GELİN ARABASINI DÜĞÜN MEKÂNININ ÖNÜNDE VURDULAR

Olay, 12 Kasım Perşembe günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde meydana geldi. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, kentin güneyindeki El-Berake Caddesi'nde bulunan sivil bir aracı hedef aldı.

Filistin basınında yer alan bilgilere göre araç, düğün mekânının önünde gelin ve damadı bekliyordu. Çiftin buradan ayrılarak düğün fotoğraflarını çektirmek üzere kentteki bir parka gitmesi planlanıyordu.

Ancak araç henüz hareket etmeden düzenlenen saldırıda, direksiyon başındaki 26 yaşındaki Neşet Fuad Avvad yaşamını yitirdi.

DAMADIN EN MUTLU GÜNÜ KÂBUSA DÖNDÜ

Saldırıda hayatını kaybeden Avvad'ın, damat Muhammed Ebu Sancargi'nin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. Arkadaşına düğün gününde eşlik etmek ve çifti fotoğraf çekimine götürmek isteyen genç, İsrail saldırısının hedefi oldu.

Reuters'ın yayımladığı görüntülerde konuşan damat, saldırıdan kısa süre önce fotoğraf çektirmek için araçtan indiğini anlattı. Arkadaşının ise araçla birkaç metre ilerlediğini belirten Sancargi, hemen ardından saldırının gerçekleştiğini söyledi.

"HAYATTAYIM AMA ARTIK SEVİNÇ KALMADI"

Arkadaşının gözlerinin önünde öldüğünü anlatan damat Muhammed Ebu Sancargi, yaşadığı dehşeti şu sözlerle ifade etti:

"Fotoğraf çekmek için arabadan inmiştim. O birkaç adım ilerledi, sonra onu paramparça olmuş hâlde gördüm. Hayattayım, Allah'a şükretmeliyim ama artık sevinç kalmadı."

Saldırıdan sağ kurtulan damadın sözleri, düğün hazırlıklarının nasıl bir trajediye dönüştüğünü gözler önüne serdi.

26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıda hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Neşet Fuad Avvad olduğunu doğruladı. Ajans, İsrail'e ait insansız hava aracının sivil otomobili hedef aldığını ve saldırıda başka kişilerin de yaralandığını bildirdi.

Gelin ve damadın saldırı anında aracın içinde bulunmadığı, otomobilin çifti beklediği belirtildi. Damat saldırıdan sağ kurtulurken gelinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL SALDIRILARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

WAFA'nın aktardığına göre aynı gün Gazze'nin farklı noktalarında düzenlenen İsrail saldırılarında toplam üç Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Deyr el-Belah'taki gelin arabasına yönelik saldırının gerekçesine ilişkin İsrail ordusundan doğrulanmış bir açıklamaya ulaşılamadı.