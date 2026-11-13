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Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 30 uçuş tespit etti

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek ada çevresinde 30 uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği, 8 savaş gemisi ve 3 resmi geminin de ada çevresinde seyrettiği belirtildi.

Çin'e ait askeri hava araçlarının ülkenin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 30 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları, İHA'lar ve helikopterlerin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 30 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, uçuşlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 3 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.

Sun Yat-sen'in 160. doğum yıl dönümü anmasına denk geldi

Uçuşların ve gemi seyirlerinin, Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yat-sen'in 160. doğum yıl dönümü olan 12 Kasım'a denk gelmesi dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün Pekin'de Sun için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Çin ile Tayvan'ın yeniden birleşmesinin tarihin kaçınılmaz yönelimi olduğu ve durdurulamayacağı mesajını vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
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