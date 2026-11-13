AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde 16 yaşındaki şüpheli, iki kadını iterek çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Olayı gören bir genç, kadınlara saldıran şüpheliyi tek yumrukla yere serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı.
- Sydney'in Chatswood bölgesindeki Westfield alışveriş merkezinde çarşamba akşamı 16 yaşındaki bir şüpheli, çevredeki eşyalara zarar verip çalışanları tehdit ettikten sonra kadınlara saldırdı.
- Kadınlara saldıran şüpheliye müdahale eden siyah kıyafetli bir genç, attığı tek yumrukla şüpheliyi yere düşürdü.
- Yeni Güney Galler Polisi, saat 19.40 sıralarında ihbar üzerine sevk edildiği alışveriş merkezinde 16 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak hastaneye sevk etti.
Avustralya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde kadınlara saldırdığı belirtilen 16 yaşındaki şüpheli, çevredeki bir gencin müdahalesiyle yere düştü. Kadınları iterek korku dolu anlar yaşatan şüpheliye yumruk atan genç, olayın daha fazla büyümesini engellemeye çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
AVM'DE BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI
Olay, Sydney'in Chatswood bölgesindeki Westfield alışveriş merkezinde çarşamba akşamı meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine giren 16 yaşındaki şüpheli, çevredeki eşyalara zarar vererek çalışanları tehdit etti. Şüphelinin daha sonra alışveriş merkezindeki kadınlara yönelmesi paniğe neden oldu.
Görüntülerde beyaz tişörtlü şüphelinin bir tabelayı devirdikten sonra iki kadını ittiği, kadınlardan birinin kaçmaya çalışırken yere düştüğü görüldü.
KADINLARA SALDIRIRKEN KARŞISINA BİR GENÇ ÇIKTI
Kadınların yaşadığı korku dolu anlara tanık olan siyah kıyafetli bir genç, hızla şüphelinin yanına koştu. Genç, kadınlara saldırdığı görülen kişiye tek yumrukla müdahale etti.
Aldığı darbeyle yere düşen şüpheli, bir süre yerde süründükten sonra ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Gencin müdahalesi çevredeki kişiler tarafından takdirle karşılandı.
POLİS 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Yeni Güney Galler Polisi, çarşamba günü saat 19.40 sıralarında Albert Avenue üzerindeki alışveriş merkezine ihbar üzerine ekip sevk edildiğini açıkladı.
Polis, çalışanları tehdit ettiği ve birden fazla kişiye saldırdığı öne sürülen 16 yaşındaki şüphelinin yakalandığını bildirdi. Chatswood Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli, daha sonra hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.