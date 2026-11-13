15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi silahla aracın üzerine çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi silahla aracın üzerine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, araçtan inip otomobilin üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İsa ÇİÇEK - İsa ALMACAYIR /İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, inip üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı