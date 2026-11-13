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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi silahla aracın üzerine çıktı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi silahla aracın üzerine çıktı Haber Videosunu İzle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi silahla aracın üzerine çıktı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, araçtan inip otomobilin üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İsa ÇİÇEK - İsa ALMACAYIR /İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, inip üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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