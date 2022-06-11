Türkiye'nin tatil cennetinde ürküten görüntü! Denize giren vücudunda siyah lekelerle çıkıyor - Haberler

Havaların ısınmasıyla ülkemizin cennet noktaları doldu taştı. Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden olan Antalya'da ise plajlarda ilginç bir durum ortaya çıktı. Denize giren vatandaşlar vücutlarında oluşan siyahlıkları görünce paniğe kapıldı.

"BİZDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM DEĞİL"

Konyaaltı sahilinde inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize girenlerin üzerine petrol türevi zift bulaştığını aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, büyük bir geminin sintinesini denize bırakmış olabileceğini belirterek, "Suriye kıyılarında sanırım kış başlangıcında petrol girdisi vardı. Onun uzantıları da olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, " Antalya'nın denizi temiz. Dolayısıyla mavi bayrağın en çok olduğu bölgedeyiz. Bu Türkiye'den, bizden kaynaklanan bir durum değil. Muhtemelen Suriye'de yaşanan olayın uzantılarıdır" dedi.

"TURİZM AÇISINDAN SIKINTILI BİR DURUM"

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver ise çok ciddi çevre kirliliği olduğunu belirterek, "İnsanların vücuduna yapışıyor. Plajlarımız kirleniyor. Turizm açısından da sıkıntılı bir durum. Ayın 2'si gibi Kemer- Adrasan bölgesinde görülmüş. Sanırım akıntı ve rüzgarla birlikte Konyaaltı ve Lara'ya doğru gelmiş" dedi.

"ŞU ANDA NE OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ"

Sahillerde ortaya çıkan zift olayıyla ilgili Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Altınay, kaynağın bilinmediğini, uluslararası sulardan gelmiş olabileceğini veya bir gemiden sızmış olabileceğini söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıklarını, tarama yapan ekipler veya ihbar gelen noktalardan elde edilen zift örneklerinin analiz için laboratuvara gönderildiğini belirten Altınay, "Şu anda ne olduğunu bilemiyoruz, zifte benzer bir madde" dedi.

MAVİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Öte yandan petrol türevi olduğu düşünülen maddeyle alakalı ihbar alınan birçok sahilde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Koordinatörlüğü'nün çalışmalarıyla mavi bayrak kriterleri çerçevesinde, kumsallarda asılı bayraklar yarıya indirildi. Sağlık İl Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili çalışma ve incelemelerini sürdürüyor.

GECE KATILAŞIP, GÜNDÜZ SIVILAŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde yürütülen temizlik çalışmalarında, zifte benzer petrol türevi olduğu düşünülen atıkların gece hava sıcaklığının düşmesine bağlı katılaştığı ve topaklaştığı görüldü. Gündüz ise güneşin doğmasıyla birlikte sıcaklık artışına bağlı yeniden sıvı duruma dönüştüğü dile getirildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu gelişmelerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli tedbir ve önlem almadığı, bu konuyla ilgili sahilleri temizlemek dışında bir çalışma yürütülmediği yönündeki iddialar tepki topladı. Türk Deniz Araştırma Vakfı da (TÜDAV), konuyla ilgili "Son günlerde Antalya kıyılarından petrol kirliliği ile ilgili vatandaşlardan sıkça ihbarlar gelmektedir. Bu petrol kirliliğinin nedenini, bununla ilgili eylem planlarının açıklanmasını ve çözüm önerilerini bekliyoruz." açıklamasında bulunarak açık bir çağrıda bulundu.

İşte vatandaşları tedirgin eden o görüntüler;