Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçeleri yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Türkiye, Rusya'dan gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca keskin bir düşüş gösterecek. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalarak kış koşullarını hissettireceğini belirtiyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde yoğun kar yağışı beklenirken, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12°C'ye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8°C seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı %65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Salı günü (04 Şubat) akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA KAR HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuyla ilgili tahmininde, "İstanbul'da hissedilen sıcaklık salı günü 1 derece, çarşamba -2 perşembe -4 olacak. İstanbul'da bu akşam yağmur var, yarın akşam saatlerinde sulu kara dönmeye başlayacak. Çarşamba günü sulu karla kar yağışı arası bir yağış var." dedi.