Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsü üst geçidin ayağına saplandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yolcunun da yaralandığı katliam gibi kazadan gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne serdi.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;