Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin ayağına saplandığı kazadan ilk görüntüler geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği kaza bölgesinden servis edilen kareler durumun vahametini gözler önüne serdi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsü üst geçidin ayağına saplandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Çok sayıda yolcunun da yaralandığı katliam gibi kazadan gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne serdi.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler;