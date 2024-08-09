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Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin ayağına saplandığı kazadan ilk görüntüler geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği kaza bölgesinden servis edilen kareler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsü üst geçidin ayağına saplandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yolcunun da yaralandığı katliam gibi kazadan gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne serdi.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Ankara'daki katliam gibi kazadan ilk görüntüler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Polatlı Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

1gerceklerinsesi:

Çok kötü bir durum. Şimdi bu kadar canın vebalini kim ödeyecek? Ha kirva? Acilen sorumlular bulunsun, 1 şoför fazla maaş vermemek için şoförleri uyumaya mahkum bırakıyor firmalar! Beğenin herkes görsün buna bir çözüm bulunsun

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Sebahattin Kurt:

şöför uyumuş bence

27
0
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Burhan Bozkurt:

emmiyet kemeri hayat kurtarır dostlar.

9
3
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Murat Celik:

ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa Yarab

9
1
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mavii1989:

istirahat saatinde tiktokta gezen kaptanlar iyi bakın dinlenmeyince bu şekilde oluyor bir çoğunuzz uyumak yerine tiktokta geziyorsunuz fenomen olacaksanız kaptanlığı bırakın arkanızda onlarca can var

7
0
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Nefi null:

intihar gibi olmuş"Ölenlerin Ailelerine sabır diliyorum . . Malesef Trafite herkes kanlı bıçaklı savaşa gidiyor gibi kullanıyorlar

6
0
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Tarık Avsar:

Besbelli şöför kardeş horul horul uyumuş milletimizin başı sağolsun

3
0
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Mehmet Ikbal:

ŞÖFÖRÜN UYUDUĞU ÇOK BARİZ ALLAH SABIRLAR VERSİN GERİDE KALANLARA

3
0
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