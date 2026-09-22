Alevi kurumlarıyla görüşen Bakırhan, Alevilerin olmadığı sürece rızalık yok dedi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Alevi kurumlarının temsilcileriyle yapılan görüşmede, "Rızalığı ancak hukuki bir tanınmaya veririz. Alevilerin olmadığı bir sürece Dem Parti'nin rızalık vermeyeceğini bir kez daha basının huzurunda tekrar etmek istiyorum. Nihai hedef sadece barıştır, demokrasidir. Nihai hedef eşit yurttaşlıktır. Nihai hedef haktır, hukuktur, adalettir" dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise görüşmenin yalnızca DEM Parti ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşeceklerini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Alevi kurumlarının temsilcileri ile Raymar Otel'de bir araya geldi. Kapalı görüşme öncesinde Bakırhan ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan basın açıklaması yaptı.

Bakırhan, toplantının yalnızca bir program kapsamında yapılmadığını belirterek, Alevi kurumlarının son süreçle ilgili eleştiri, öneri ve kaygılarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bakırhan, "Biraz birlikte tartışmak, birlikte anlamak, görmek, Alevi canların desteğini almak, eleştiri ve önerilerini almak temel görevlerimizden birisidir" dedi.

Bakırhan, Alevi öğretisindeki "İnsan insana köprü olmalıdır" anlayışının yürüyen süreç açısından önemine dikkati çekerek "Özellikle bu süreçte birbirimize köprü olmalıyız. Birbirimizin yaralarını sarmalıyız. Birlikte olmalıyız, bir arada olmalıyız. Bu yürüyen süreci layıkıyla başarıya ulaştırmak için hep birlikte çabalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ SADECE KÜRTLER İÇİN DEĞİL"

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakırhan, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin hedeflerine ulaşmasının yalnızca Kürtler açısından değil, Aleviler ve Türkiye'de yaşayan 86 milyon açısından önemli olduğunu belirtti. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Evet, nihai hedef sadece barıştır, demokrasidir. Nihai hedef eşit yurttaşlıktır. Nihai hedef haktır, hukuktur, adalettir. Nihai hedef eşit ve adil bir düzen kurmaktır ki bundan Alevi canların herhangi bir kaygısı olmasın."

Sürecin en önemli beklentilerinden birinin kimliklerin inkar edilmediği, eşit koşullarda ve rızalık temelinde ortak bir gelecek kurulması olduğunu belirten Bakırhan, "Çünkü Alevi eşit olursa Kürt eşit olur, Alevi eşit olursa Kürt özgür olur, Alevi eşit olursa o zaman memlekete demokrasi geldiğini hep birlikte belirtebiliriz" dedi.

Bakırhan, sürecin yalnızca Kürtlerin süreci olarak görülmesine karşı çıkarak, "Bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında biraz önce bahsettiğim gibi başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir; süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir" diye konuştu.

"KÜRTLERİ, ALEVİLERİ, BÜTÜN KİMLİKLERİ VE İNANÇLARI HUKUKUN ÖZNESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sürecin temel amacının barış ve demokrasi olduğunu belirten Bakırhan, ilk aşamada şiddet ve çatışma zeminini ortadan kaldırarak meselelerin hukuki ve siyasi zeminde tartışılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakırhan, bundan sonraki aşamada hukuk, adalet, demokrasi ve eşit yurttaşlık taleplerinin gündeme geleceğini ifade etti. Bakırhan, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu aşamadan sonraki aşama hukuktur, adalettir, demokrasidir, eşit yurttaşlık taleplerimizdir, insanca yaşayabileceğimiz demokratik bir Türkiye mücadelesidir. Kürtleri, Alevileri, bütün kimlikleri, inançları hukukun öznesi haline getirmeye çalışıyoruz."

Alevilerin rızalığının hukuki tanınma ve demokratik toplum temelinde olacağını söyleyen Bakırhan, "Rızalığı ancak hukuki bir tanınmaya veririz biz. Rızalığı demokratik bir toplum için veririz. Rızalığı Alevilerin kendisini eşit yurttaşlar hissettiği bir sürece veririz. Alevilerin olmadığı bir sürece DEM Parti'nin, yürüyen bu sürecin rızalık vermeyeceğini bir kez daha basının huzurunda tekrar etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"FARKLILIKLARIMIZI, KİMLİĞİMİZİ KORUYARAK O MASANIN ETRAFINDA OTURUYORUZ"

Süreç kapsamında farklı kimliklerin birbirine benzemesinin değil, farklılıkların korunmasının esas olduğunu belirten Bakırhan, sürecin bütün halkların anayasal güvencelere ve temel haklara kavuşması ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Gerçek anlamda barışın hangi koşullarda sağlanabileceğine ilişkin konuşan Bakırhan, "Aleviler eşit yurttaş olduğunda, cemevleri yasal statü kazandığında, ayrımcılığa son verildiğinde, bütün kimlik ve inançlar özgür olduğunda gerçek anlamda bir barış zemininde olduğumuzu söyleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ AŞAMADA CUMXHURİYETİ DEMOKRATİKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Çerçeve yasanın uygulanmasıyla sürecin ikinci aşamasına geçileceğini belirten Bakırhan, henüz birinci aşamanın son günlerinin yaşandığını söyledi. Bakırhan, ikinci aşamada ortak mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirterek "Çünkü ikinci aşamada cumhuriyeti demokratikleştirmek istiyoruz, demokrasiyle buluşturmak istiyoruz" dedi.

Alevilerin eşit yurttaşlık hakkının bu mücadelenin önemli başlıklarından biri olduğunu söyleyerek hedeflerinin yalnızca Kürtleri kapsayan değil, bütün kimliklerin kendisini ait hissedeceği yurttaşlık kimliği oluşturmak olduğunu belirten Bakırhan, "Hepimizin kimliklerinin, kendimizi ait hissedeceğimiz bir kimliğin kapıları aralanırken birlikte mücadele etmemiz gerekiyor, bu süreci kaçırmamamız gerekiyor" dedi.

"DEMOKRATİK ENTEGRASYON, EŞİT ÖZNELER ARASINDA KURULAN ÖZGÜR BİR İLİŞKİDİR"

Demokratik entegrasyon tartışmalarına değinen Bakırhan, "Demokratik entegrasyon Kürtlerin Türk, Alevilerin Sünni olması değil; aksine eşit özneler arasında kurulan özgür bir ilişki demektir. Yani biz böyle anlıyoruz ve böyle anlatıyoruz. Böyle olmasının mücadelesini yürütüyoruz. Yani Alevi'nin Alevi, Kürt'ün Kürt olduğu bir zeminden bahsetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aleviler ile Kürtlerin birbirinden ayrıştırılmaya çalışıldığını savunan Bakırhan, bu ayrışmaların toplumsal mücadeleyi zayıflattığını belirterek "Bugüne kadar Alevilerin onurlu mücadelesinden feyiz aldık. Bütün bu algı oluşturmalara rağmen yine bu yolumuzdan dönmeyeceğiz; sizin onurlu, demokratik mücadelenizden feyiz alarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Alevilerin "makbul" ve "gayrimakbul" olarak sınıflandırılmasına yönelik tartışmalara da değinen Bakırhan, "Türkiye'nin böyle bir dile ihtiyacı yoktur. Bu dilin ne bu sürece, ne demokrasiye ne de mücadelesini yürüttüğümüz eşit yurttaşlığa bir katkısı olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

Bakırhan, Alevilere yeni bir kimlik tarifinin dayatılmaması gerektiğini belirterek, "Alevileri eşit yurttaş olarak görecek bir zemini oluşturmaktır ve bunun mücadelesini birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTEKİ ACILARIN HAFIZASIYLA GELECEĞİMİZİN KADERİ HEBA EDİLMEMELİ"

Geçmişte yaşanan acıların unutulamayacağını belirten Bakırhan, "Geçmişin acıları hepimizin hafızalarındadır. Öyle bir anda silinecek ve bir kenara bırakılacak bir hafıza değil. Ama geleceğimizin kaderi bu geçmişteki acıların hafızasıyla heba edilmemeli" dedi.

Geçmişte Kürtlerin ve Alevilerin yaşadığı acıların unutulamayacağını belirten Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, geçmişimizi unutmayacağız. Nasıl unutabiliriz? Binlerce Kürt'ün, Alevi'nin katledildiği, sürgün edildiği, yok edildiği, asimile edildiği bir geçmişi unutmak kolay değil, bunu çok iyi biliyoruz. Ama bu geçmişimizle birlikte sevincimizi de bize olumlu yarayacak bir süreç varsa o süreci değerlendirmeyi de, acımızı da birlikte yaşayacağız; hepsine birlikte sahip çıkacağız. Ama yüzümüz geleceğe dönük olacak, yüzümüz demokrasiye dönük olacak."

Tarihsel travmaların inkar edilemeyeceğini söyleyen Bakırhan, bu travmaların yeniden üretilmesi yerine bunlardan ders çıkarılması ve ortak bir gelecek kurulması gerektiğini ifade etti.

"BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE ADAYIZ"

Bakırhan, Alevilerin demokratik yönetimde görev ve sorumluluk üstlenebileceğini belirterek, "Daha önce söylemiştik kongremizde de: Bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bu ülkenin yönetiminde de Alevi canların büyük bir görev ve sorumluluk alabileceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Alevilerin "Herkes sözünü söylesin" öğretisine dikkati çeken Bakırhan, "Alevi'nin, Kürt'ün, kadının, ezilenin söz ve karar sahibi olduğu bir Türkiye ancak güçlü bir Türkiye olur. Bu bahsettiğim halkların ve inançların söz sahibi olduğu bir Türkiye demokratik olur, güçlü olur, refah olur, adalet olur; insanlar insanca, kardeşçe, birbirini ötekileştirmeden bir arada yaşayabilirler" diye konuştu.

"Böyle bir Türkiye'ye talip olduklarını" belirten Bakırhan, sürecin böyle bir Türkiye'nin oluşması için zemin hazırladığını söyledi. Bakırhan, "İnkar eden, yok sayan anlayış yerine hepimizin eşit yurttaşlar olduğu, kendi kimliğimizle özgürce yaşadığımız, sadece yaşadığımız değil, yönettiğimiz bir Türkiye'yi oluşturabileceğimize olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin eleştiri ve önerilere açık olduğunu belirten Bakırhan, önümüzdeki dönemde Alevi kurumlarıyla birlikte yürümek ve mücadele etmek istediklerini söyledi.

ABF GENEL BAŞKANI ASLAN: "HERKES KENDİ SÖZÜNÜ KENDİSİ KURMALI"

ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan da görüşmede Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Demokratik Alevi Derneği adına konuştuğunu belirtti.

Türkiye'de hem inancı ve kimliği yok sayılan Aleviler hem de kimliği ve dili inkar edilen Kürtlerle temsilcileri arasında görüşmeler yapılmasının doğal olduğunu belirten Aslan, "Çünkü bu ülkenin demokratikleşmeye, bu ülkede yaşanan zulümlerin son bulması adına sık sık bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yok" dedi.

Aslan, toplantıda özellikle son dönemde kamuoyunda tartışılan sürece ilişkin Alevi toplumunun kaygı ve endişelerinin ele alınacağını belirtti. Sürecin birinci aşamasının çerçeve yasa ile sonuçlandırıldığını, ikinci aşamada ise Türkiye'nin demokratikleşmeye ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aslan, Alevi kurumlarının DEM Parti ile bundan sonraki süreci konuşacağını söyledi.

Aslan, "Her yurttaşın kendi rengiyle, kendi diliyle Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde aktif rol alması gerektiğine dair görüşlerimizi konuşacağız bugün. Bu talebi ileteceğiz Türkiye'den. Hiç kimsenin Aleviler adına ne Kürtler adına ne de bu ülkede başka halklar ve inançlar adına söz kurması değil, herkesin kendi sözünü kendisi kurması gerektiğini bir kez daha burada da vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Aslan, görüşmenin yalnızca DEM Parti ile sınırlı kalmayacağını belirterek "Ekim ayında Meclis açılıyor. Meclisin bundan sonraki süreçte hem Alevi talepleri hem bu ülkenin demokratikleşmesi hem de bu ülkede yaşanan sıkıntıları dile getirmek, taleplerimizi birebir yüz yüze konuşmak için diğer partilerle görüşeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA