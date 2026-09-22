Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde düzenlenen “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde iş dünyasına seslendi. ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Chobani'nin kurucusu ve ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya'ya da kürsüden “Seni de bekliyoruz” diyerek yatırım çağrısı yaptı.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE İKİNCİ YÜZYIL VURGUSU

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkı sağladığını ifade etti.

Bölgesel ve küresel çatışmaların Türkiye ile ABD arasında yakın diyaloğu gerekli kıldığını belirten Erdoğan, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin ekonomik ve ticari ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

“100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF GERÇEKÇİ”

Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını belirterek, 2025'te 38 milyar doları aşan ikili ticaretin 2026'nın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonunda 40 milyar dolar seviyesinin aşılmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, iki ülke için belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefini “gerçekçi ve ulaşılabilir” olarak nitelendirdi.

“TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HEP KAZANÇLI ÇIKMIŞTIR”

Türkiye'nin stratejik konumuna ve çevresindeki pazarlara dikkat çeken Erdoğan, ülke ekonomisinin güçlü şoklara karşı dirençli olduğunu savundu. Yatırımcılara seslenen Erdoğan, “Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye, kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır.” dedi.

YATIRIMCILARA “OPERASYONLARINIZI TÜRKİYE'DEN YÖNETİN” ÇAĞRISI

Nisan ayında açıklanan yatırım programına değinen Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapanlar için kurumlar vergisinin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildiğini söyledi. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançların kurumlar vergisinden muaf tutulduğunu belirten Erdoğan, yatırımcılara “Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin” çağrısında bulundu.

Erdoğan ayrıca iş konseyi ve ticaret odalarından, Amerikalı yatırımcıları Türkiye'nin sunduğu imkanlardan yararlanmaya teşvik etmelerini istedi.

KÜRSÜDEN HAMDİ ULUKAYA'YA SESLENDİ

Konuşmasının bu bölümünde Erdoğan, salonda bulunan Hamdi Ulukaya'ya doğrudan seslendi. “Hamdi, seni bekliyoruz” diyen Erdoğan'ın sözleri salonda alkışlandı.

Programın sonunda ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: Haberler.com