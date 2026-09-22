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Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

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Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
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Mohamed Salah'ın ziyaretinin ardından ilgi odağı haline gelen Kurtdere Yaylası ve "Salahtaşı"nda yoğunluk sürüyor. Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler kuyruk oluştururken, bölgeye ilginin her geçen gün arttığı görülüyor.

Salah'ın üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği taş, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Bölgeye gelenler, aynı noktada fotoğraf çekilebilmek için sırada bekliyor.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Yaylaya gelen ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkat çekerken, Salah'ın fotoğrafının çekildiği nokta adeta bir fotoğraf durağına dönüştü. Ziyaretçiler hem yaylanın doğal güzelliklerini keşfediyor hem de Salah'ın oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: Haberler.com
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