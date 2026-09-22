Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

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Mauro Icardi'nin Arjantin'de trafikte yaptığı bir hareket nedeniyle aldığı cezanın ayrıntıları ortaya çıktı.

VİDEONUN ARDINDAN EHLİYETİ KONTROL EDİLDİ

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Icardi'nin araç kullanırken çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından ehliyet bilgilerini kontrol etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Icardi'nin ehliyetinin süresinin dolduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca araçta bulunan Eugenia "La China" Suárez'in emniyet kemerini çıkardığı ve araç hareket halindeyken vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı ifade edildi.

2099'A KADAR TRAFİKTEN MEN DETAYI

Icardi hakkında verilen ceza kaydında 2099 yılına kadar trafikten men edildiği bilgisi yer aldı. Ancak Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu yaptırımın geçici olduğunu ve Icardi'nin ehliyet yenileme işlemini tamamlaması gerektiğini vurguladı.

EHLİYETİNİ YENİLEMESİ GEREKİYOR

Bakanlık, Icardi'nin ehliyetinin süresinin dolması nedeniyle trafikten geçici olarak men edildiğini açıkladı. Böylece 2099 tarihi, kalıcı bir trafik yasağı anlamına gelmezken, ehliyet yenileme süreci tamamlandığında yaptırımın durumu yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: Haberler.com