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Edirne'de 2 kadın kuyumcu ve gözlükçüden 325 bin liralık altın ve gözlük çaldı

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Edirne'de 2 kadın kuyumcu ve gözlükçüden 325 bin liralık altın ve gözlük çaldı
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Edirne'de Bulgaristan uyruklu 2 kadının, kuyumcudan altın, gözlükçüden gözlük çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam değeri 325 bin lira olan ürünleri çalan şüphelilerin, hırsızlığın ardından ülkelerine döndüğü belirlendi.

Edirne'de Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüphelinin kuyumcu dükkanından altın, gözlükçüden ise gözlük çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam değeri 325 bin lira olan altın ve gözlüğü çalan şüphelilerin ülkelerine kaçtığı belirlendi.

Olay, 16 Eylül'de kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi.

DÖVİZ PAZARLIĞI YAPARKEN VİTRİNİ BOŞALTTI

Kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı. Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı.

Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye giderek vitrindeki gözlüğü çaldı. İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcudan çalınan altınların değerinin 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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