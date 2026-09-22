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Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı

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Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı Haber Videosunu İzle
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde yaşanan silahlı saldırının ardından çocuklarından haber almak isteyen veliler okula akın etti. Okul önünde gergin anlar yaşanırken, kolluk kuvvetleri velileri sakinleştirmeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntülerde okula sakince gelen saldırgan, bir süre sonra koşarak uzaklaşıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından öğrenci velileri okula akın etti. Okulun önünde toplanan veliler çocuklarından haber almaya çalışırken, bölgede gergin anlar yaşandı.

VELİLER OKUL ÖNÜNDE TOPLANDI

Silahlı saldırı haberini alan çok sayıda veli kısa sürede okulun bulunduğu bölgeye geldi. Çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen velilerin okul önünde toplandı.

KOLLUK KUVVETLERİ VELİLERİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bölgede güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri, okul önünde toplanan velileri sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

SAKİNCE GELDİ, KOŞARAK KAÇTI

Öte yandan; okul önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri de ortaya çıktı. Okula sakince gelen saldırgan, bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

Trump’ı Koruduğunuz gibi çocukları koruyamıyorsunuz

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Haber YorumlarıKoray dinç:

Polis veya bekçi şart oldu, böyle bir durumda direk yetkisini kullanmalı, geliyo yapacağını yapıyo sonra, çok sayıda ekip sevk edildi. Milletin ailesi, çocuğu, eğitimci zarar gördükten sonra ordu yığ ne kıymeti var

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Haber Yorumlarısedatdemir8484:

suç onu yetiştirip eğitemeyen ana babada

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

direk idam edeceksin

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