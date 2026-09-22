Eskişehir Tepebaşı'nda lokantaya tabak yerine kot pantolon ve Almanya aşı kartı geldi

Eskişehir'de bir lokanta işletmecisi, internet üzerinden sipariş ettiği plastik tabak yerine kargodan çıkan kötü kokulu kot pantolon, kadın çantası ve Almanya'ya ait uluslararası aşı kartını görünce şok yaşadı.

Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde hizmet veren bir lokanta işletmecisi, iş yerinde kullanmak üzere internetten bin TL karşılığında 30 adet plastik tabak siparişi verdi. İş yerine ulaşan kargo paketini açan çalışanlar, sipariş ettikleri tabaklar yerine kullanılmış kot pantolon ve bir kadın çantasıyla karşılaştı.

Gelen eşyaların içinden uluslararası aşı kartı çıktı

Gelen paketin içindeki eşyaları inceleyen iş yeri çalışanları, kıyafetlerin iç kısmına gizlenmiş halde Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası bir aşı kartı buldu. İlginç teslimatın ardından iş yeri sahibinin, durumu yetkililere bildirmek ve mağduriyetinin giderilmesi için en kısa sürede emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Verdiğimiz paradan değil ama yeter gerçekten"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül, yaşanan olaya tepki göstererek, "Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çantada leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı