Haberler

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mekke'deki Nur Dağı'nda Fenerbahçe formalı bir taraftar görüntülendi. Sarı-lacivertli formayla bölgeyi ziyaret eden taraftar için bazı kişiler "Kesin şampiyonluk için dua etti" yorumunda bulundu.

Mekke'deki Nur Dağı'nı ziyaret eden bir Fenerbahçe taraftarı, üzerindeki sarı-lacivertli formayla görüntülendi. Fenerbahçe formasını giyerek Nur Dağı'na çıkan taraftarın görüntüsü, formanın üzerinde yer alması nedeniyle dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DUA ETMİŞTİR"

Görüntüyü gören bazı kişiler, taraftarın Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla gitmesini takımın şampiyonluk hedefiyle ilişkilendirdi. Bazı yorumlarda "Kesin şampiyonluk için dua etti" ifadeleri kullanılırken, taraftarın gerçekten bu amaçla dua edip etmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde SPK’ya Yarız için “İvedi Araştırılsın” talep ettiği yazı

Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi

Bir hata ABD ve Çin'i savaşın eşiğine getirdi! Savaş uçakları kalktı
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar