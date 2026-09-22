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Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

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Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar Haber Videosunu İzle
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar
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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ikisi ağır 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaya olarak kaçan 15 yaşındaki saldırgan H.O, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahını doldurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 9. sınıf öğrencisi H.O., av tüfeğiyle ateş açtı.
  • Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı.
  • Saldırının terör bağlantılı olmadığı, bir gün önce yaşanan 'kız meselesi' kavgası nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi bir genç, husumetli olduğu okul arkadaşlarına av tüfeğiyle saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 8 öğrencinin yaralandığı olayda, saldırının terör bağlantılı olmadığı, bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun 9. sınıfında öğrenim gören 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle okul bahçesi ve çevresinde bulunan öğrencilerin üzerine ateş açtı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 8 yaralı öğrenciden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde saldırgan H.O.'nun husumetli olduğu öğrencilerle olaydan bir gün önce kavga ettiği belirlendi. Saldırının örgütsel veya genel bir terör eylemi niteliğinde olmadığı, şüphelinin "kız meselesi" yüzünden tartışıp husumet güttüğü kişileri hedef alarak eylemi gerçekleştirdiği saptandı.

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Kapıda bekçi olacaktı. Ne oldu

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Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

olay okulun içinde değil galiba

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