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Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

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Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti Haber Videosunu İzle
Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti
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Ankara Yenimahalle'de dün akşam bir apartman dairesinde tartıştığı üç arkadaşını tabanca ve bıçakla öldürdüğü belirlenen F.Ç., polisin saklandığı yeri tespit etmesinin ardından teslim ol çağrısına uymadı. Zanlı, cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Emre Çallı, ağabeyi Enes Çallı ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayetlerin nedeni henüz belirlenemedi.

  • Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Mehmet Emre Çallı (28), ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü bulundu.
  • Cinayet şüphelisi F.Ç. (30), polisin teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.
  • Üç kişinin cesedi ve zanlının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ankara'da tartıştığı üç arkadaşını öldüren zanlının, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak intihar ettiği öğrenildi.

2'Sİ KARDEŞ ÜÇ KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu. Vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMADI

Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.

Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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