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TBMM'de çalışma takvimi yeniden düzenlendi: Çerçeve yasa için üç günlük mesai

TBMM'de çalışma takvimi yeniden düzenlendi: Çerçeve yasa için üç günlük mesai
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis çalışma takvimi ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün tamamlanamazsa 11 ve 12 Ağustos'ta sürdürülecek; ardından Meclis'in tatile girmesi öngörülüyor.

Haber: Erva GÜN- Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü sürdürülecek.

Kaynak: ANKA
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