Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili bazı siyasi partilerdeki görüş ayrılıklarını ve kafa karışıklığını soran bir gazeteciye sert bir dille karşılık verdi.

TBMM'de görüşülmeye başlanan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir basın mensubu arasında kısa ama gergin bir diyalog yaşandı. Muhalefet kanadında ve parti gruplarında yasa teklifine dair farklı seslerin yükselmesi üzerine yöneltilen soru, Bahçeli'nin tepkisiyle karşılaştı.

"18 SAAT DİNLEYECEKSİNİZ"

Bahçeli' gazeteciye verdiği yanıtta "18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi" yanıtını verdi. Öte yandan Bahçeli'nin bu sözleri sonrası siyasi kulislerde yasa değişikliğine dair Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek uzun ve kesintisiz mesaiye yapılacağı şeklinde yorumlandı.