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Bahçeli'yi kızdıran "Terörsüz Türkiye" sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı Haber Videosunu İzle
Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de görüşülmeye başlanan Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin bazı siyasi partilerdeki görüş ayrılıkları ve kafa karışıklığının sorulması üzerine gazeteciye "18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi" diyerek sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili bazı siyasi partilerdeki görüş ayrılıklarını ve kafa karışıklığını soran bir gazeteciye sert bir dille karşılık verdi.

TBMM'de görüşülmeye başlanan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir basın mensubu arasında kısa ama gergin bir diyalog yaşandı. Muhalefet kanadında ve parti gruplarında yasa teklifine dair farklı seslerin yükselmesi üzerine yöneltilen soru, Bahçeli'nin tepkisiyle karşılaştı.

"18 SAAT DİNLEYECEKSİNİZ"

Bahçeli' gazeteciye verdiği yanıtta "18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi" yanıtını verdi. Öte yandan Bahçeli'nin bu sözleri sonrası siyasi kulislerde yasa değişikliğine dair Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek uzun ve kesintisiz mesaiye yapılacağı şeklinde yorumlandı.

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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

beyin eskidi algılamada güçlük çekiyor kanallar tıkanmış.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Pisküvüt dedemi kızdırmayın tersi çok pistir bak:)))

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

vefa o zaman akıllk ol adam gibi yorum yap

yanıt7
yanıt19
Haber Yorumlarıvedat cici:

ötoş kızmış

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

G....... ;)

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

17 kurtarmaz mı reis

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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