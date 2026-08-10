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Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler Haber Videosunu İzle
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Bakan Akın Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin, 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’unun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıufo:

Lütfen milleti kandırmayın

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Haber Yorumlarıpusat alfa:

Bravo bakana hiç bir şey gizli kalmamalı

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