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Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti
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Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı belirtilen Romelu Lukaku'nun Napoli yönetimine "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" diyerek transferine izin verilmesini istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler yaklaşık 5 milyon euro teklif ederken Napoli'nin çift haneli bonservis beklentisi bulunuyor.

  • Fenerbahçe, santrfor transferi için Romelu Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
  • Lukaku, Napoli yönetiminden kendisini Fenerbahçe'ye bırakmalarını talep etti; menajeri de teklifin kabul edilmesi için görüşmeler yürütüyor.
  • Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklif etti; Napoli ise çift haneli bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalar Romelu Lukaku üzerinde yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, transferin tamamlanması için Napoli ile bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtildi.

"BIRAKIN BENİ FENERBAHÇE'YE GİDEYİM"

Edinilen bilgilere göre Lukaku da transferin gerçekleşmesi için devreye girdi. Napoli yönetimiyle görüşen tecrübeli santrforun, İtalyan kulübüne "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" diyerek ayrılık talebini ilettiği öne sürüldü.

MENAJERİ DE DEVREYE GİRDİ

Lukaku'nun menajerinin de transfer sürecinde aktif rol aldığı ve Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesi için Napoli yönetimiyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklif ettiği ifade edildi.

NAPOLI ÇİFT HANELİ RAKAM İSTİYOR

Napoli'nin ise Lukaku için çift haneli bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşmasının ardından transferin geleceğini iki kulüp arasındaki pazarlık belirleyecek. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden Lukaku, Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

hepsi tamamda bu herif olmaz ya

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

lkede ekonomi sıkıntısı felan yok hepsi yalan 34 yaşındaki adama 40 milyon euro, lukakuya 30 milyon euro oh ne güzel.Açlık edebiyatı yapmayın

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Haber YorumlarıMesut:

2. Pascal Nouma geliyor

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

sakın almayın bu herifi

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