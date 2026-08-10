Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalar Romelu Lukaku üzerinde yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, transferin tamamlanması için Napoli ile bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtildi.

"BIRAKIN BENİ FENERBAHÇE'YE GİDEYİM"

Edinilen bilgilere göre Lukaku da transferin gerçekleşmesi için devreye girdi. Napoli yönetimiyle görüşen tecrübeli santrforun, İtalyan kulübüne "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" diyerek ayrılık talebini ilettiği öne sürüldü.

MENAJERİ DE DEVREYE GİRDİ

Lukaku'nun menajerinin de transfer sürecinde aktif rol aldığı ve Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesi için Napoli yönetimiyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklif ettiği ifade edildi.

NAPOLI ÇİFT HANELİ RAKAM İSTİYOR

Napoli'nin ise Lukaku için çift haneli bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşmasının ardından transferin geleceğini iki kulüp arasındaki pazarlık belirleyecek. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden Lukaku, Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.