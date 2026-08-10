UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren aramada, toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirtilen altın, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Aramada ayrıca 1 silah, çok sayıda mermi ve 4 çelik yelek ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin gözaltına alındı.

EVİNDE 8,5 SAAT ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yaptı. Yapılan aramalarda 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini, 795 bin 825 Türk lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Aramada ayrıca 1 silah, 1 şarjör, 141 adet mermi, 3 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirildi. Öte yandan Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, ele geçirilen delil ve materyallerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı