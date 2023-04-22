AK Parti binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ADANA'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra yakalanıp tutuklanan Erdem Kaya, (24) ifadesinde, "İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim" dedi.

ADANA'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra yakalanıp tutuklanan Erdem Kaya, (24) ifadesinde, "İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim" dedi.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş etti; tavanda ve camlarda saçma delikleri oluştu. Binanın kapısının açamayınca elindeki tüfeği bırakıp, yürümeye başlayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen Kaya, neden saldırdığı yönündeki soruya, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Kimin sıktığını bilirler. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.