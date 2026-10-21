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Esenyurt'ta kuyumcu saldırısında eczane çalışanı vuruldu, saldırgan Çatalca'da yakalandı

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İddialara göre Esenyurt'ta tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, olay sırasında eczane çalışanının vurulup yaralanmasına neden oldu. Polis, Çatalca Muratbey'de bir çiğköftecide olduğu ihbarı üzerine saldırganı yakalayıp gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, Çatalca'da çiğköftecide yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, sabah saatlerinde D.D, isimli kişi ile kuyumcu arasında tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahını alarak geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bir çiğköftecide olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, D.D., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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