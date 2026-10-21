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Samsun'da ilkokulda öğle yemeği sonrası 11 öğrenci rahatsızlandı! 9'u hastaneye kaldırıldı

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Samsun'da ilkokulda öğle yemeği sonrası 11 öğrenci rahatsızlandı! 9'u hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir ilkokulda öğle yemeğinin ardından 40 öğrenciden 11'inde ani rahatsızlık görüldü. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrencilerden 9'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme ve numune analizi başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi Köyderesi mevkisindeki ilkokulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 9 öğrenci, 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

40 ÖĞRENCİDEN 11'İNDE RAHATSIZLIK GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, okulda yenen öğle yemeği sonrasında 40 öğrenciden 11'inde ani rahatsızlık belirtileri görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrencilerden 9'u, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

NUMUNE ANALİZİ BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve numune analizi başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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