Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lille maçının ardından Victor Osimhen'in iptal edilen penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Kararın doğru olduğunu ifade eden Okan Buruk, ''Bugün iyi bir hakem ve VAR hakemi vardı. Bugün penaltımızın iptal edilmesi doğru karardı'' dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 yendi.
  • Okan Buruk, Osimhen'in iptal edilen penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.
  • Buruk, Sporting maçındaki hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından konuştu.

''İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARARDI''

Victor Osimhen'in iptal edilen penaltı pozisyonundaki kararın doğru olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Siz sorduğunuz için söyleyeceğim. Sporting maçında çok kötü bir hakem ve VAR hakemi vardı. Bugün iyi bir hakem ve VAR hakemi vardı. Bugün penaltımızın iptal edilmesi doğru karardı. Ancak Sporting maçında olmayan penaltı ve verilmeyen kırmızı kart var. Çok iyi oynadığımız maçta büyük bir hakem hatasıyla Sporting'e kaybettik. Bugün 2-1 sonrasında hemen tepki verdik." dedi. 

''SARA'NIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM''

Gabriel Sara'nın performansını değerlendiren Buruk, "Top bizim ayağımızda olacak, bunu maçtan önce biliyorduk. Barcelona maçı daha farklıydı. Lille takımı yüksek baskılar yapan bir takım değil. Ayak kalitesi daha iyi olan Sara ile başladım. Top bizdeyken iyi iş yaptı ama bu takım savunması, sadece Sara ile ilgili değil. Önden başlıyor baskı. 60. dakikaya kadar verdiğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Tabii ki 4-2'de defansif bir oyuncu almak istedim. Gabriel Sara'nın performansından da mutluyum." açıklamasını yaptı.

''BİZİM İÇİN MORAL OLDU''

"4 sezonda başarıya giden yolda kırılma maçları oluyordu. 2-1 geriden gelip 4-2 kazandınız. Böyle değerlendirebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, "Zamanlama olarak çok önemli bir galibiyet. Deplasman galibiyeti, geçen sene bir tek Ajax deplasmanında 3-0 kazandık. Bir yandan da derbiye çıkacağız pazartesi günü. Bundan önce de bizim için önemli bir moral oldu." ifadelerini kullandı. 

''ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Taraftarlarına teşekkür eden başarılı hoca, ''Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar." şeklinde konuştu. 

İlgili Haberler
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Galatasaray'da gecenin kahramanı BatrakovGalatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov
Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olurGalatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladıOsimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
İlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttıİlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da işletmeci, MESEM öğrencisini oto tamirhanesinde darbetti

MESEM öğrencisine tamirhanede dehşeti yaşattı
Adana’da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Vurulan 15, vuran 17 yaşında: Kanlı pusuda tetikçi yakalandı
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi! Herzog göndermesi çok konuşulur
Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Binlerce kişi sokaklara döküldü
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu

78 milyon TL’yi buhar eden gol!
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak