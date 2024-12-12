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Sednaya Hapishanesi'nden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

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Hac ibadeti için yola çıktıktan sonra kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Sednaya Hapishanesi'nden kurtulduktan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da bulundu. Timmerman 7 ay boyunca tutuklu bulunduğu hapishaneden silahlı iki kişinin kapıyı kırarak kendisini kurtardığını söyledi.

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Şam güneyinde bir köyde bulundu. 2 Haziran'dan bu yana kayıp olan Timmerman, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle Sednaya Hapishanesi'nden kurtuldu.

Rejimin işkence merkezinden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

7 AY İŞKENCE MERKEZİNDE TUTULDU

Bitkin ve bakımsız görülen Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söyledi. Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.

Rejimin işkence merkezinden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

"HER GÜN İŞKENCE SESLERİ DUYUYORDUM"

Al Arabiya'ya verdiği röportajda ayakkabısız ve koyu gri kapüşonlu bir kıyafetle görünen Timmerman, Esad'ın gözaltı merkezlerinde her gün işkence sesleri duyduğunu anlattı. CBS News'e yaptığı açıklamada, pazartesi günü iki silahlı kişinin çekiçle hapishane kapısını kırarak kendisini kurtardığını söyledi. Timmerman, "Kapının kırılma sesiyle uyandım. Başta gardiyanların orada olduğunu sandım ve çatışmaların daha yoğun olabileceğini düşündüm. Ancak dışarı çıktığımızda hiç direniş yoktu, gerçek bir çatışma yaşanmadı." dedi. Timmerman şu anda özgürlüğüne kavuşmuş olsa da, henüz durumu tam olarak kavrayamadığını ve her gece kalacak yer bulmakla meşgul olduğunu belirtti.

Rejimin işkence merkezinden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

HAC İBADETİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu belirten ve hac ibadeti için ABD'den yola çıktığını ifade eden Timmerman, martta Avrupa'ya gittiğini, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye gittiğini anlattı. Timmerman'ın açıklamaları sırasında, eve gelen yerel bir güvenlik ekibi Timmerman'ı araçla götürdü.

Rejimin işkence merkezinden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Missouri eyaletinin polis yetkilileri, Timmerman ile en son temasın 2 Haziran'da kurulduğunu bildirmişti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'dan bu yana kayıp olan Timmerman, en son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görülmüştü. Budapeşte polis yetkilileri ise Timmerman hakkındaki kayıp ilanını 26 Ağustos'ta vermişti.

Sednaya Hapishanesi'nden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

hapishaneye sucluları doldurmş beşar adamın hammaddesiş baronu katili 30 40 suc dosyalı dolandırısı hırsız k adi adli ne suca karışmış varsa salmamış adam adam helal olsun

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