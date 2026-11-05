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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahse yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarda yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL transfer tespit edilirken, aralarında 10 üst düzey yöneticinin bulunduğu 36 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Siber suç uzmanlarının şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, suç ağına ait hesaplar üzerinden yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve planlı çalışmalar neticesinde, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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