8 İlden Gök Gürültülü Sağanak İçin Sarı Uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın 8 ilde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

