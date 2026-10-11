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Edirne Uzunköprü'de araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

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Edirne Uzunköprü'de araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı
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Edirne Uzunköprü'de polisin durdurduğu araçta 3 Irak, 3 İran, 4 Etiyopya ve 4 Eritre uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta, 14 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Havsa istikametinden Uzunköprü yönüne seyreden bir araçta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Yeniköy-Uzunköprü yolu üzerinde takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3 Irak, 3 İran, 4 Etiyopya ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü A.R.K. göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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