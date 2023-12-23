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Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Gelen bu haberler tüm Türkiye yasa boğulurken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

EMRE TAŞKIN: MALATYA

Saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "Şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu.

MEHMET SERİNKAN: DENİZLİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

İSMAİL YAZICI: ZONGULDAK

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'ne bağlı Telme Köyü'ne defnedileceği öğrenildi.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

RAMAZAN GÜNAY: AFYONKARAHİSAR

Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

YASİN KARACA: TOKAT

Saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

ÇAĞATAY ERENOĞLU: SİNOP

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Türkiye'nin 6 iline ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Güler Irak Savunma Terör Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Panther Panthera:

Mekanlari cennet olsun.

Yanıtla438
GERÇEKÇİ...!!!!!:

ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANLARI CENNET OLSUN, YÜCE TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN

Yanıtla330
Mehmet Yılmaz:

Dilim düümlendi,gözlerim

Yanıtla425
Mehmet Yılmaz:

Dilim düümlendi,gözlerimden yaşlar gelmeye başladı.Şehitlerimize ALLAHTAN rahmet diliyorum.Elbette bir gelecek bu düşmanların sonu gelecek.

Yanıtla322
Okan Kocabas:

Birileri yan gelir yatar birileri bu vatan için şehit olur

Yanıtla018
Dursun ÖZÇATAL:

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNETİ NUR OLSUN AMİN.

Yanıtla014
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