Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde kar ve tipiden kayan ağır tonajlı araçların makaslama yapmaları üzerine ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımı durdurdu. Sakaltutan Geçidi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda sürücü yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı.

Erzincan genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması üzerine ekipler güzergahı trafiğe kapattı.

Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı. Sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekledi.

Karayolları ekipleri, Sakaltutan Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri güzergahtaki son durumu takip etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan güzergahta en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı