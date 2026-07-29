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3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı Haber Videosunu İzle
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
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Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınları giderek büyüyor. Muğla'daki yangında Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken Seydikemer Devlet Hastanesi ile 212 ev tahliye edildi. Kumluca'da başlayan yangın nedeniyle Antalya-Kumluca yolu trafiğe kapatılırken Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yükselen alevler ise yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor. Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

RÜZGAR ZORLUYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

FETHİYE ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle bazı evlerin yanı sıra Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Hastaların, Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

"121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ"

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

BALIKESİR'DEKİ ORMAN YAGINI YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

KUMLUCA DA YANIYOR! D-400 TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

vatanını seven kendine Bir düzine özel Uçak değil orman yangınlarını söndürmek için uçaklar alır. Sözde değil özde vatanseverlik istiyoruz

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

tam yangın sezonunda 2 tane yangın söndürme uçağımızı neden İspanya'ya gönderdiniz?

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Haber YorumlarıCevap :

Hani ormanlara girmek yasaktı.

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Haber Yorumlarırehbermurat931@gmail.com:

bu sabah ordan geçtim istanbul a doğru geçtikten 1 saat sonra yangın başlamış

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Haber YorumlarıNafri Gok:

ne oluyor yine

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