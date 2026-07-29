İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER OLUYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli eldiven için teklifte bulunan Süper Lig ekibi ekibi Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SAMSUNSPOR'A KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can Eğribayat, yeni sezonda Gençlerbirliği'nin kalesini korumaya hazırlanıyor.