Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Dünyaca ünlü model Brooks Nader, tatil yaptığı kumsalda yürürken büyük bir kıyafet azizliği yaşadı. Derin V yakalı leopar desenli bir tulum giyen Nader, sütyen kullanmamayı tercih etti. Ancak ünlü yıldız sahilde hareket ederken kıyafetinin kayması sonucu frikik verdi.

Yaşadığı kazaya rağmen keyfini bozmayan Nader, sahil şeridinde öğle yemeği yedi, denizin tadını çıkardı ve bölgenin ikonik mekanlarında vakit geçirdi.

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Bu kaza, düzgün fiziğini sergilemekten çekinmeyen Nader'ın ilk iddialı kıyafet tercihi değil. Sarışın güzel, geçen hafta da Jessica Alba ve Jake Paul gibi isimlerin katıldığı bir partide oldukça mini bir etek ve beyaz crop tişörtle boy göstermişti.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da adından söz ettiren Brooks Nader, geçtiğimiz Mart ayında efsanevi dizi Baywatch'un (Sahil Güvenlik) yeni versiyonunun kadrosuna seçilmişti. Fox'un haberine göre ünlü isim, dizide Zuma plajı cankurtaranlarının kaptanı "Selene" karakterine hayat verecek.

Kaynak: Haberler.com