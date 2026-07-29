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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Haber Videosunu İzle
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

AHBAP SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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