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Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

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Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkili olurken, ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkili olurken, ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Busan kentinde 38,8 derecenin görüldüğünü bildirdi.

Bununla, kentte 2016'da "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçen 37,7 derecenin üzerine çıkılmış ve kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana en yüksek sıcaklık ölçülmüş oldu.

Öte yandan, KMA, başkent Seul'ün doğusu ve güneybatısı için sıcaklık uyarısı yayımladı.

Kaynak: AA
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