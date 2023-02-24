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2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık Gösterisi

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2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık Gösterisi

BUSAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nın bir parçası olarak Perşembe gecesi Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde 500 insansız hava aracıyla (İHA) ışık gösterisi düzenlendi.

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisinin videosunu çeken bir kişi, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

BUSAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nın bir parçası olarak Perşembe gecesi Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde 500 insansız hava aracıyla (İHA) ışık gösterisi düzenlendi.

En son teknolojileri ve modelleri sergilemeyi ve sektörün geleceğini tartışmayı hedefleyen fuar kapsamında İHA'lar gökyüzünde çeşitli renklerde desenler oluşturdu. Gösteri çok sayıda turistin de ilgisini çekti.

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisini izleyen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisini izleyen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisinin videosunu çeken bir kişi, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisinin videosunu çeken bir kişi, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda Işık GösterisiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisi, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İnsansız Hava Aracı Güney Kore Busan Güncel Haberler

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