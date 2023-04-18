12'nci Alaçatı Ot Festivali'ne geri sayım başladı

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yaptığımız araştırmalarda, ortak liste ile seçime girildiğinde çok daha fazla sayıda milletvekili çıkarmanın mümkün olduğunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi de bize bu analizleri yaparak geldi ve ilk teklifte zaten onlardan geldi" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgarlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. Alaçatı Ot Festivali'nin basın toplantısının ikincisi İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra jüri başkanı Ayhan Sicimoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan etkinlikte bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Du¨nyaca u¨nlu¨ s¸eflerin ju¨ri olarak katılacagˆı, Ege'de yetis¸en sayısız otun sergilendigˆi Alac¸atı Ot Festivali'nin bu yılki ana teması "Yeniden Doğuş" olacak. Festivalin kurucularından u¨nlu¨ mu¨zisyen ve sunucu Ayhan Sicimogˆlu ve Tu¨lin Onaner'in katılımıyla gerc¸ekles¸ecek, Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma gu¨nu¨ u¨nlu¨ isimler es¸ligˆinde yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis'in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay'ın künefesinden, içli köftesine, Malatya'nın kayısısından Gaziantep'in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.

KARSU SAHNE ALACAK

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek ato¨lyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir c¸ok etkinlik programlanmıs¸ durumda. 28 Nisan Cuma aks¸amı adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahne alacak.

DUMAN ALAÇATI OT FESTİVALİ'NDE

29 Nisan Cumartesi günü ise Rock müzik grubu Duman sahne alacak. Duman en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU KONSER VERECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu deprem yararına düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali'nde konser verecek. Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserleri düzenliyor. Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirecek. Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü almıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EN GÜZEL YEMEK YARIŞMASI

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini alacağı 12'inci Alaçatı Ot Festivali'nde Çağla Şıkel'in sunacağı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarışacak.

JÜRİ BAŞKANI AYHAN SİCİMOĞLU

Birbirinden ünlü şeflerin yer alacağı Alaçatı Ot Festivali'nin kurucularından Ayhan Sicimoğlu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yemek ve ot yarışmasında Jüri Başkanı olacak.

"DAYANIŞMA RUHUYLA İYİLEŞECEĞİZ"

12. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Sizleri, tarihin, doğanın, kültürel zenginliğin büyük bir uyumla kucaklaştığı, Dünya markası Alaçatı'mıza davet etmek için geldik. Sizleri büyüleyici renkleriyle uyanışına eşlik edeceğimiz, umutlarımızı yeniden yeşerteceğimiz, dayanışma ruhuyla yaralarımızı sarıp, iyileşeceğimiz bir coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde taşıyoruz. Ancak bu süreçte bir kez daha gördük ki; Güçlü kültürel kodlarımızla, kocaman yüreklerimizle kenetlendiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Egemenliğinin yüzüncü yılında, doğanın yeniden uyanışının mevsiminde, 12'ncisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali'mizin temasını bu yıl "Yeniden Doğuş" olarak belirledik" dedi.

"YÖRESEL LEZZETLERLE DAHA ÇOK ZENGİNLEŞECEK"

Oran, "Yarımadada yetişen otlar, yerel lezzetler özelinde gerçekleştirdiğimiz 'Otların rüzgarlı öyküsü' Alaçatı Ot Festivali'mizde, bu yıl bir istisna yaparak, stantlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis'in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Yarışmalar, sergiler, söyleşiler, konserlerle cıvıl cıvıl misafirleriyle Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde baharı karşılayacağımız 12. Alaçatı Ot Festivalimizde stantlarımız deprem bölgesinden katılımcılarımızın hazırladığı yöresel lezzetlerle çok daha zenginleşecek" diye konuştu.

"TÜM RENKLERİYLE BAHARI BİRLİKTE KARŞILAYACAĞIZ"

'Birlikte el ele verip iyileşeceğiz' diyen Oran, şunları söyledi:

"Alaçatı Ot Festivali'nGastronomik söyleşilerde, zeytini, enginarı, meşhur limonumuzu, bölgemizin endemik türlerinin sağlığımıza pozitif etkilerini konuşacağız, zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sağlıklı beslenmenin, sürdürülebilir bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı'nın tüm sokaklarından müzik tınıları yükselecek.

"Mücadele devam ediyor. Hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz. Tüm renkleriyle ışıl ışıl, gümbür gümbür gelen baharı hep birlikte karşılayacağız.

"Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüreğimizde çocuksu bir heyecanla umutlarımızı büyüteceğimiz bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi, Otların Rüzgarlı Öyküsüne, yeniden doğuşun şenliğine, Alaçatı Ot Festivali'mize bekliyoruz."