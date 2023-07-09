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1000'e yakın heyelan yaşandı, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı

Güncel Haberler

Yurdun büyük bir bölümünü esir alan şiddetli yağışların etkisi sürüyor. Zonguldak, Ordu, Bartın'da adeta her yer göle döndü, Samsun'da 1 kişi can verdi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Karadeniz'de yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var" dedi. Meteoroloji ise, 30 kenti sarı ve turuncu kodlu uyardı.

Türkiye genelinde dünden itibaren etkili olan sağanak, bugün şiddetini daha da artırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da ise sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

Sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu'da kent merkezinden geçen dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz'de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak" şeklinde konuştu.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıOrdu'da bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Sezer, "Maalesef dün yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik Samsun'da. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıSele kapılan genç kadının cansız bedeni dere kenarında bulundu

Bartın'da da yaşanan sağanak yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. İstanbul- Zonguldak yolunun Ilıksu mevkii toprak ve kaya parçalarıyla kapandı, sadece hastaneye gidenlere geçiş izni verildi.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 30 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sarı kodla uyarılan iller:

  • Amasya
  • Bilecik
  • Bursa
  • Erzincan
  • İstanbul
  • Kastamonu
  • Tokat
  • Yozgat
  • Bayburt
  • Ordu
  • Ardahan
  • Çorum
  • Erzurum
  • Gümüşhane
  • Kars
  • Sivas
  • Yalova
  • Düzce

Turuncu kodla uyarılan iller:

  • Giresun
  • Sakarya
  • Sinop
  • Karabük
  • Artvin
  • Bolu
  • Kocaeli
  • Rize
  • Samsun
  • Trabzon
  • Zonguldak
  • Bartın

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

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Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Zonguldak İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Geçmiş olsun güzel yurduma... Dünyanın dengesi bozuldu ancak ona göre yapılaşma ve tedbir yerine doğayı tahrip ve tahrik edercesine azami derecede betonlasmaya gidildi. Olur olmaz yerlere üsler yapıldı tüneller ve duble yollar yapıldı. Tabiki yapılması gerekenler olabilir ama hesap kitapta bilmek lazım... Akillanmayacagiz galiba!?

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Onemli Degil:

Hindistan a bir iki, Hindistan Hindistann..Kalkiyo Hadee

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