GTB Başkanları Öğretmenler Gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenlik mesleğinin, insanlık tarihinin en eski ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu kaydeden GTB Başkanları, yayımladıkları kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığında aydınlık yarınlara hazırlayan, onları milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak topluma kazandıran öğretmenlerimiz, üstlendikleri vazife bakımından kutsal bir görev ifa etmektedir. İnsan yetiştirmek gibi yeryüzündeki belki de en zor mesleği başarıyla icra eden öğretmenlerimiz, bu nedenle insanlık tarihinin her döneminde tüm medeniyetlerin büyük sevgi ve saygısına mazhar olmuşlardır. Genç dimağları üreten, araştıran ve sorgulayan nesiller olarak istikbale hazırlayan öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin temel taşları, istikbalimizin de baş mimarlarıdır. İnsanı ilimle, irfanla yetiştirmeyi yeryüzündeki en büyük zenginlik olarak gören ve bu uğurda fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz en büyük hürmeti ve saygıyı hak etmektedir. Çağdaş toplumlar arasında yer almak, geleceğe çok daha güçlü ve güvenli adımlarla ilerleyebilmek ancak ve ancak eğitim alanında sürekli gelişmeyi sağlamakla mümkündür. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk', "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleriyle öğretmenlerimize düşen büyük sorumluluğu ve onlara duyduğu güveni ortaya koymuştur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." - GAZİANTEP

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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