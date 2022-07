Xbox Game Pass'e bu hafta eklenecek oyunlar: 4 – 8 Temmuz

Xbox'ın her hafta Xbox Game Pass'e eklediği oyunlar arasında bu hafta 4 Temmuz ve 8 Temmuz tarihleri arasında eklenecek oyunlar belli oldu. Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC ve Game Pass'e gelecek Temmuz oyunları açıklandı. İşte Xbox Game Pass'e 4 – 8 Temmuz tarihlerinde eklenecek oyunlar…

Cursed Island | 5 Temmuz

Cursed Island, bir kişinin gizemli dehşetler ve hayal edilemez canavarlarla dolu bir adayı terk etme girişiminin hikayesidir. Bu görevi başarmak için, güvenilir kazmasıyla adada yolunu parçalaması gerekir.

Rush Rally Origins | 5 Temmuz – Xbox One X

Rush Rally Origins, orijinal Rush Rally'den klasik yukarıdan aşağıya yarış aksiyonunu Rush Rally 3'ün övgü alan grafikleri ve fiziği ile birleştiriyor. Dünya çapında, her biri günün saatini ve hava durumunu değiştirme yeteneğine sahip 36 yeni ve benzersiz aşamaya katılın. Kar, çakıl, kir, çamur ve asfalt dahil olmak üzere birçok zorlu yüzey türünün üzerinden geçin!

Overrogue | 6 Temmuz – Xbox Series X|S

Kart destenizi roguelite tarzında inşa eden zindan benzeri labirentlerde ilerleyin! Kart sayısı arttıkça labirenti her ziyaret ettiğinizde farklı bir deste deneyiminin tadını çıkarın. 300'den fazla kart türü ve 150 çeşit hazine sizi bekliyor.

Quintus and the Absent Truth | 6 Temmuz – Xbox Series X|S

Genişleyen bir birinci şahıs korku macerasında bir adamın ve faresinin rolünü üstlenin. Alan ve Quintus'un karşılaştığı bulmacalar genellikle eldeki görev için hangi karakteri kullanacağınızı bulmanızı gerektirir. Quintus'un ulaşamayacağı düğmelere, anahtarlara ve eşyalara ulaşmak için Alan'ın yüksekliğine mi ihtiyacınız var, yoksa Alan'ın sığamayacağı kadar dar bir delik mi? Sadece birlikte çalışarak aradıkları gerçeği keşfedebilirler.

Madison | 7 Temmuz – Xbox Series X|S

Rahatsız edici bir oynanışa ve rahatsız edici ve zorlayıcı bir anlatıya sahip sürükleyici ve korkutucu bir birinci şahıs psikolojik korku oyunu. Bulmacaları çözün, çevrenizi keşfedin ve en önemlisi hayatta kalın.

Matchpoint: Tennis Championships | 7 Temmuz – Xbox Game Pass – Series X|S

Game Pass ile ilk günden itibaren kullanılabilir. Matchpoint: Tennis Championships, derin bir kariyer modu ve benzersiz rekabet sistemi ile desteklenen gerçekçi bir kort deneyimi sunan, tenise modern bir bakış açısıdır. Oyun, taktiksel gerçekçiliğe, konumlandırmaya ve hedeflemeye güçlü bir şekilde odaklanarak, oyuncunun süperstarını atışlarından en iyi şekilde yararlanmak için tam olarak doğru şekilde hareket ettirmesine izin veriyor. Bulut, Konsol ve PC'de kullanılabilir.

QUByte Classics – Zero Tolerance by Piko | 7 Temmuz

Zero Tolerance, üç oyun içeren eski bir okul arena nişancı oyunudur: Zero Tolerance, Zero Tolerance Underground ve diğer iki oyundan birini bitirerek açılabilen Zero Tolerance Beyond adlı yayınlanmamış bir demo. İlk olarak Technopop tarafından geliştirilmiş ve 1994 yılında Accolade tarafından yayınlanmıştır.

Adventures of Chris | 8 Temmuz

90'lardan ilham alan bu macera platform oyununda küresel bir maceraya atılın. Tuhaf süper güçlere sahip cesur bir zavallı çocuğa yardım et, tuhaf kötü adamlarla savaş, özel hareketleri ve büyüleri özelleştir ve dünyayı kurtar!

Crypt of the Serpent King Remastered 4K Edition | 8 Temmuz – Series X|S

Goblinler, dev örümcekler, iskeletler, orklar ve daha fazlası yeraltı dünyasının tünellerinde ve salonlarında sizi bekliyor. Kılıç ve baltalardan tatar dirseklerine ve topuzlara kadar, her biri karşılaştığınız düşmanlara bağlı olarak güçlü ve zayıf yönlere sahip bir dizi yakın dövüş ve menzilli silah kullanın. Her oyun benzersizdir ve sayısız saat süren meydan okuma ve macera sunar.

Eternal Hope | 8 Temmuz

Ebedi Umut'ta, hayatının aşkını kaybetmiş yalnız bir çocuk olan Ti'bi'nin hikayesini izleyeceksiniz. Onunla son derece sıra dışı bir yolculuğa çıkacaksınız - sevgili kız arkadaşının ruhunu Gölge Dünyası'ndan, araf benzeri bir alemden geri getirebilecek bir yolculuk. Ancak bu yeni dünyayı ziyaret etmek kolay olmayacak. Geçişinize devam etmeden önce üstesinden gelinmesi gereken tehlikeler ve ortaya çıkarılacak birçok gizem olacak.

Klonoa Phantasy Reverie Series | 8 Temmuz

Klasik yandan kaydırmalı bir platform oyununda dünyayı kurtarmak için bir maceraya atılmaya hazır olun! Klonoa: Door to Phantomile ve Klonoa 2: Lunatea's Veil, Xbox Series X|S ve Xbox One'a geliyor! Bir dizi orijinal karakterle dolu eşsiz bir evrende geçen diziler, dünyayı kurtarmak için bir yolculuğa çıkan kahraman Klonoa'yı takip ediyor.

Strong Moon | 8 Temmuz

90'ların çizgi filmlerinden esinlenen bir aksiyon ve macera video oyunu. Kahramanımız Güçlü Ay'a, dengesiz bir sihirbaz tarafından kaçırılan garip kardeşini bulma arayışında katılın. Lunaria'nın gezegenini keşfedin ve yeni müttefikler ve güçlü kaslarla güçlenin.