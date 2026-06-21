Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

Geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe'de görev yapan ve 2024-25 sezonunun sonunda sarı-lacivertlilere veda eden Mario Branco, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalında sarı-lacivertli kulüpteki dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO BAŞARISIZ MIYDI?"

Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerine ilişkin konuşarak, "Mourinho başarısız mıydı diyorsunuz? Mourinho ile takım 84 puan yaptı. Geçen sezon bu puan şampiyonluk için yeterliydi. Jesus ile 80 puan, İsmail Kartal ile 99 puan, Mourinho ile ise 84 puan topladık. Bazen başarıyı değerlendirirken içinde bulunulan şartları da analiz etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU GETİRMEK HERKESİN İSTEDİĞİ KARARDI"

Portekizli çalıştırıcının göreve geliş sürecine de değinen Branco, "2024'te seçim süreci vardı ancak biz İsmail Kartal ile sezonu bitirirken yabancı teknik direktör seçeneğini zaten konuşuyorduk. Mourinho ile doğrudan iletişime geçen ilk kişi muhtemelen bendim. Sonunda onu getirmeyi başardık. O dönemde her iki başkan adayının da istediği teknik direktör Mourinho'ydu." dedi.

"TADIC'İ TAKIMDA TUTMAK İSTERDİM"

Dusan Tadic'i takımda tutmak istediğini dile getiren Branco, "Eğer Fenerbahçe'de kalsaydım yapmak istediğim şeylerden biri Tadic'i takımda tutmaktı. İnsanlar yaşı nedeniyle eskisi gibi olmadığını söylüyor ama ondan her sezon minimum 15 gol ve 15 asist alacağınızı bilirsiniz. Bu 30 gole katkı demek. İnsanlar sadece 90 dakikayı görüyor. Ben antrenmanları ve günlük süreci gördüm. İlk gelen ve son ayrılan oyuncuydu. Genç futbolculara yaklaşımını gördüm. Aynı özellikleri Milan Skriniar'da da görüyorum." sözlerini sarf etti.

"YARIM KALAN HİKAYEMİ TAMAMLAYABİLİRİM''

Gelecek yıllarda yeniden Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Branco, "Kariyerimde gelecek yıllarda er ya da geç tekrar Türkiye'ye döneceğim hissine sahibim. Belki de bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Belki de Fenerbahçe ile yarım kalan şampiyonluk hikayemi tamamlayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.