Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

Yaz sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte, turistik bölgelerdeki fahiş fiyat ve "adisyon şoku" tartışmaları yeniden alevlendi. Balıkesir'in gözde turizm merkezi Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aileye kesilen 8 bin 890 TL'lik hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan adisyon, dışarıda yemek yemenin maliyetinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

18 Haziran 2026 tarihli adisyonda yer alan fiyatlar görenleri hayrete düşürdü. Özellikle temel tüketim ürünleri ve deniz mahsullerine yazılan rakamlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SUYA 150, KALAMARA 1450 TL YAZDILAR

Yemek sonrası masaya gelen hesap dökümündeki rakamlar, adeta cep yakan cinstendi. Adisyonda en dikkat çeken kalem, tek bir porsiyonuna tam 1.450,10 TL yazılan kalamar oldu.

Bunun yanı sıra masadaki havuç tarator, fava ve şakşuka gibi başlangıç mezelerinin her birine 415 ila 450 lira arasında değişen fiyatlar yazılırken, mezelerin porsiyon fiyatı ortalama 425 TL'yi buldu.

Sosyal medyada en çok tepki çeken detay ise en temel ihtiyaç olan su oldu; işletmenin adisyondaki tek bir şişe su için 150 TL ücret yansıttığı ve toplamda 3 su için 450 TL aldığı görüldü.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: YERLİ TURİSTİ KÜSTÜRÜYORSUNUZ

Paylaşımın kısa sürede binlerce etkileşim almasının ardından vatandaşlar turistik mekanlardaki denetimsizlikten dert yandı. Birçok kullanıcı, "Bir şişe suya 150 TL yazılması ticaret değil fırsatçılıktır" diyerek duruma tepki gösterirken, bu tarz fiyat politikalarının yerli turisti yurt dışındaki alternatiflere yönlendirdiği yorumları yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin bölgedeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırması isteniyor.