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Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı

Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı Haber Videosunu İzle
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
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Yaz sezonunun açılmasıyla turistik bölgelerdeki fahiş fiyat tartışmaları yeniden alevlendi. Balıkesir'in gözde tatil merkezi Ayvalık'taki bir restoranda yemek yiyen aileye kesilen 8 bin 890 TL'lik hesap, sosyal medyada infial yarattı. Paylaşılan adisyonda tek bir porsiyon kalamara 1.450 TL, mezelerin adedine 425 TL yazılırken; en temel ihtiyaç olan bir şişe suyun fiyatının 150 TL olarak yansıtılması, vatandaşların "bu kadarına da pes" diyerek isyan etmesine neden oldu.

  • Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aileye 8 bin 890 TL hesap kesildi.
  • Adisyonda bir porsiyon kalamar 1.450,10 TL, bir şişe su ise 150 TL olarak fiyatlandırıldı.
  • Sosyal medyada fahiş fiyatlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin denetim yapması istendi.

Yaz sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte, turistik bölgelerdeki fahiş fiyat ve "adisyon şoku" tartışmaları yeniden alevlendi. Balıkesir'in gözde turizm merkezi Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aileye kesilen 8 bin 890 TL'lik hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan adisyon, dışarıda yemek yemenin maliyetinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

18 Haziran 2026 tarihli adisyonda yer alan fiyatlar görenleri hayrete düşürdü. Özellikle temel tüketim ürünleri ve deniz mahsullerine yazılan rakamlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

SUYA 150, KALAMARA 1450 TL YAZDILAR 

Yemek sonrası masaya gelen hesap dökümündeki rakamlar, adeta cep yakan cinstendi. Adisyonda en dikkat çeken kalem, tek bir porsiyonuna tam 1.450,10 TL yazılan kalamar oldu. 

Bunun yanı sıra masadaki havuç tarator, fava ve şakşuka gibi başlangıç mezelerinin her birine 415 ila 450 lira arasında değişen fiyatlar yazılırken, mezelerin porsiyon fiyatı ortalama 425 TL'yi buldu. 

Sosyal medyada en çok tepki çeken detay ise en temel ihtiyaç olan su oldu; işletmenin adisyondaki tek bir şişe su için 150 TL ücret yansıttığı ve toplamda 3 su için 450 TL aldığı görüldü.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: YERLİ TURİSTİ KÜSTÜRÜYORSUNUZ 

Paylaşımın kısa sürede binlerce etkileşim almasının ardından vatandaşlar turistik mekanlardaki denetimsizlikten dert yandı. Birçok kullanıcı, "Bir şişe suya 150 TL yazılması ticaret değil fırsatçılıktır" diyerek duruma tepki gösterirken, bu tarz fiyat politikalarının yerli turisti yurt dışındaki alternatiflere yönlendirdiği yorumları yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin bölgedeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırması isteniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Cunda adasi hep boyleydi , iki kisi 15 yil evvel 500 euro hesap odedik

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Almanya Hanau da Çin Lokantasında 34.90 Euro ile üç saat boyunca istediğin kadar ye ve iç.

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