İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim almayı başardı.

14 Haziran'da Kocamaz'ı arayan bir kişi, kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Şüpheli, Mersin'de düzenlenen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliklerin ele geçirildiğini ve FETÖ bağlantılı kişiler tarafından kullanıldığını öne sürdü.

PARA VE ALTINLARINI TESLİM ETTİ

Operasyonun gizli yürütüldüğünü söyleyen dolandırıcılar, Kocamaz'tan para ve altınlarını inceleme yapılması amacıyla kendilerine teslim etmesini istedi.

İddialara inanan Kocamaz, milyonlarca liranın yanı sıra altın ve dövizlerini de şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu.

ZANLILAR PARALARLA YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların yanında para ve altınların da ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.