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İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı

İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, ikinci hafta maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 4-0 kazandı.

İSPANYA ÇOK RAHAT

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikada Mikel Oyarzabal ve 49. dakikada Hasan et-Timbukti'den (K.K) geldi. Ferran Torres'in 90+2'de attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. 

İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

İlk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükseltti. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında İspanya, Uruguay ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ile mücadele edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

arda efendi bak cocuk nasil oynuyor

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