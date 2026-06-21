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Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da Haber Videosunu İzle
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da
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İspanya 2. Lig play-off finali 2. maçında Almeria’yı 2-1 mağlup eden Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga’ya yükseldi.

İspanya 2. Lig yükselme play-off finalinde 0-0'ın rövanşında Almeria ile Malaga karşı karşıya geldi. 

MALAGA 8 YIL SONRA YENİDEN LA LIGA'DA

Malaga, Carlos Chupe ve David Larrubia’nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Almeria’nın tek golü ise Leonardo Baptisto’dan geldi. Bu sonuçla beraber 2017-2018 sezonunda küme düşmesinin ardından İspanya 3. Lig’e kadar gerileyen Malaga, 8 yıl aradan sonra La Liga’ya dönmenin sevincini yaşadı.

LA LIGA'YA YÜKSELEN DİĞER TAKIMLAR

Endülüs ekibi Malaga'nın dışında Racing Santander ve Deportivo La Coruna da La Liga'ya yükselmeyi başaran bir diğer takımlar olmuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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