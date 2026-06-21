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Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra babaevine dönen 23 yaşındaki Birsen Y., babası Ü.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce boşandıktan sonra Caberkonaklı Mahallesi'ndeki babaevine dönen 23 yaşındaki Birsen Y. ile babası Ü.Y. (56) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında baba, kızını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birsen Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.Y., karakola götürüldü. Birsen Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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