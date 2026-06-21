Bizim Çocuklar'a bir şok daha

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızdan üzücü haber geldi. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a mağlup olan milliler, turnuvaya erken veda etti.

FIFA SIRALAMASINDA SERT DÜŞÜŞ

Dünya Kupası'ndaki bu erken vedanın ardından Türkiye'nin FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri de netleşti. Turnuva öncesinde listenin 22. basamağında yer alan A Milli Takım, grup aşamasında üst üste aldığı Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle adeta çakıldı. FIFA'nın resmi internet sitesinde güncellenen verilere göre, 10 basamak birden gerileyen Türkiye 32. sıraya yerleşti.

EN ÇOK GERİLEYEN İKİNCİ ÜLKE

Bu sonuçla millilerimiz, turnuva genelinde sıralamada en çok gerileyen ikinci ülke oldu. Listenin zirvesindeki en büyük düşüşü ise turnuvada 2 yenilgi alıp elenerek 13 basamak birden kaybeden Tunus yaşadı.

SON MAÇ ABD'YE KARŞI

2026 Dünya Kupası macerasını noktalayan A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - ABD arasındaki bu prestij mücadelesi, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.